quel tour de france durante il quale walter riccomi volava

Tour de France 1976, quattromila chilometri precisi da Saint-Jean-de-Monts in Vandea fino ai Campi Elisi a Parigi, Eddy Merckx e Felice Gimondi assenti, tutti gli altri presenti, l'Italia si affidava a Gibì Baronchelli, ma Gibì non andava. "La prima volta mi fermai e lo aspettai, la seconda volta mi fermai, lo aspettai e lo spinsi, a parole e a braccia, poi la sera andai dal direttore sportivo e gli proposi che visto che andavo piĂą forte io, forse era meglio se facessi la mia corsa, e contrariamente a quello che temevo, mi disse di sì". All'Arco di trionfo arrivò quinto, Walter Riccomi, a 12'39" dal vincitore, il belga Lucien van Impe, ma a soli 31" dal terzo, l'eroe del romanzo popolare francese, Raymond Poulidor.

