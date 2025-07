Respinto ricorso al Consiglio di Stato contro impianto di biometano

È ormai spianata la strada per l'azienda Bmh21 e per il progetto che intende realizzare in Via Volta, a Concamarise. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso presentato dai Comuni di Salizzole, Nogara e Sanguinetto contro l'impianto di produzione di biometano che la ditta vuole. 🔗 Leggi su Veronasera.it