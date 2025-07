Gasperini fa la voce grossa con i Friedkin. L’ex tecnico dell’Atalanta non vuole perdere il giocatore. La società è stata avvisata Ritrovatasi a Trigoria nella giornata di domenica 13 luglio, la Roma del neo allenatore Gian Piero Gasperini ha iniziato ad allenarsi sui campi del proprio centro sportivo per iniziare a preparare nel migliore dei modi la stagione 2025-2026. Una stagione, che per i giallorossi scatterĂ con il big match contro il Bologna in programma sabato 23 agosto all’Olimpico, per la quale la societĂ lavora giĂ da tempo in sede di calciomercato con l’obiettivo di alzare ancora di piĂą il livello della rosa, che sarĂ chiamata a lottare per un posto in quella Champions League che sulla sponda giallorossa del Tevere non ottengono da ben sette anni. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Furia Gasperini, Friedkin spalle al muro: "Così lo perdiamo"