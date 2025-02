Lapresse.it - Giornata contro il bullismo, Camilla Mancini: “Chiedere aiuto è atto di coraggio, non debolezza”

protagonista della campagna di sensibilizzazione di UNICEF, “Rompi il silenzio, ferma il”. In occasione dellaile il cyberl’UNICEF ricorda che in Italia circa il 37% dei bambini e giovani sono esposti a messaggi di odio e oltre il 34% a immagini cruente e violente. “Come UNICEF Italia oggi vogliamo ricordare che Ile il cyberrappresentano sfide cruciali e richiedono interventi educativi per proteggere i giovani e promuovere comportamenti sani e un uso responsabile delle tecnologie” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. “Ile il cybersono comportamenti aggressivi, intenzionali e ripetuti, caratterizzati da uno squilibrio di potere tra chi lo esercita e chi lo subisce che possono causare gravi disagi emotivi alle vittime.