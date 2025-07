Torrecuso ricorda Adele Zotti e celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato

Una serata tra inclusione, memoria, musica e laboratori per bambini Mercoledì 16 luglio, alle ore 20:00, piazza Antonio Fusco a Torrecuso si accenderà di emozioni, colori e speranza in occasione dell'evento Le Rondini di Adele, promosso dal Sai del Comune .

Il Sai di Torrecuso accende i riflettori su ‘Le Rondini di Adele’ - A Torrecuso una serata di festa, memoria e riflessione in ricordo di Adele Zotti, anima del progetto SAI: tra laboratori per bambini, mostra artigianale, cucina multietnica e musica per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato.

