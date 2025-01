Ilfattoquotidiano.it - Zuckerberg patteggia con Trump (e cerca casa vicino a lui): 25 milioni per chiudere la causa dopo l’assalto a Capitol Hill

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’avvicinamento di Markalla nuova amministrazione di Donaldsi traduce in azioni sempre più concrete.avere presenziato al giuramento del presidente Usa, il fondatore di Facebook ha deciso dire col tycoon, accettando di pagare 25di dollari per risolvere laintentata dal presidente nel 2021 contro Meta – che possiede Facebook e Instagram – e il suo amministratore delegatola sospensione degli account diin seguito all’attacco del 6 gennaio. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, 22andranno a un fondo per la biblioteca presidenziale e il resto coprirà le spese legali. E per lavorare sempre più a stretto contatto con laBianca, il fondatore del social – scrive il Financial Times – sta valutando la possibilità di acquistare unaa Washington, finalizzata ad aver un impatto sull’approccio dial settore tecnologico perre di influenzarlo nel decidere le regole del settore, inclusa l’intelligenza artificiale.