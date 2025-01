Lapresse.it - Traffico di droga a Bari: a Monopoli rifornimenti dalla California e pagamenti in bitcoin

Canale americano per l’approvvigionamento di marijuana di diversa qualità e con differente capacitànte. È quanto emerso dall’inchiesta della Guardia di Finanza disfociata nell’arresto di una persona residente ae nel sequestro del valore di 80mila euro. I pacchi contenenti sostanza stupefacente, partivano. Il mittente risultava essere una società esercente l’attività di commercio di ricambi per moto e il destinatario una persona vicina all’indagato, ma non con lui connivente. L’indirizzo indicato, invece, era completamente falso, riportante tendenzialmente una via esistente ma un numero civico fittizio. È emerso che il giorno previsto per la consegna, il corriere contattava il numero telefonico riportato nelle informazioni di tracking accordandosi con l’indagato su un luogo di consegna al momento improvvisato.