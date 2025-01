Spaccia hashish in casa | inchiodato dal via vai nel condominio

Leggi su Corrieretoscano.it

VIAREGGIO –va in: arrestato a Viareggio. I finanzieri del comando provinciale di Lucca, all’esito di un’attenta attività di monitoraggio, hanno arrestato un uomo, residente a Viareggio, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, sottoponendo a sequestro 110 grammi di, pronti per essere immessi sul mercato.I militari del gruppo di Viareggio nel corso dei quotidiani controlli del territorio hanno notato un anomalo movimento di persone nei pressi di unresidenziale ubicato nel quartiere ex Campo di Aviazione dove, dopo un periodo di osservazione, hanno individuato un soggetto intento ad entrare ed uscire frequentemente dall’androne principale del palazzo accompagnandosi con insoliti avventori.Le Fiamme Gialle, dopo aver bloccato i clienti hanno rinvenuto piccole dosi di sostanza stupefacente confermando in tal modo le segnalazioni pervenute al reparto circa la presenza di una nuova piazza di spaccio.