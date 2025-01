Puntomagazine.it - Sentenza di ergastolo per Francesco Pio Valda: giustizia per la morte del giovane Francesco Pio Maimone

diperPioper ladelPioNapoli, 31 gennaio 2025 – Una mattinata carica di emozioni contrastanti ha visto la lettura dellanell’aula 115 del tribunale di Napoli, dove la Corte di Assise ha condannatoPio, il 21enne noto come “baby boss” del quartiere Barra, all’per l’omicidio diPio, ilpizzaiolo ucciso il 20 marzo 2023 durante una rissa tra gruppi di ragazzi.Il tragico fatto di cronaca risale alla notte del 20 marzo, quando, tra gli chalet del lungomare di Napoli,, nel tentativo di difendersi da un’aggressione, ha aperto il fuoco tra la folla, colpendo mortalmente. La vittima, 18 anni, non aveva alcun coinvolgimento nella rissa e non sapeva neppure il motivo per cui fosse stata sparata contro di lui.