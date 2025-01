Spettacolo.periodicodaily.com - “Sei Domenica”, Il Nuovo Singolo di Daniel Meguela

Dal 31 gennaio 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Sei”, ildi.“Sei” è Ildi, un Inno alla Famiglia e al Tempo CondivisoA partire dal 31 gennaio 2025, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Sei”, ildi. Questo brano, delicato ma profondo, ci invita a riflettere sull’importanza del tempo passato con le persone che amiamo, in un mondo che corre sempre più veloce. Una canzone che celebra i momenti semplici ma essenziali della vita.Un Messaggio di Amore e Riflessione sul Tempo“Sei” non è solo una canzone, ma un vero e proprio invito a rallentare. In un’epoca in cui le giornate sembrano non bastare mai, il brano ci ricorda quanto sia fondamentale fermarsi e apprezzare i momenti di intimità con le persone più care.