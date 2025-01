Tvplay.it - Roma, Paredes ai saluti: Ranieri vuole un top player

La, dopo aver salutato Hermoso, a breve lascerà andare ancheun topal suo posto.Il casting per trovare un vice-Dovbyk, complice la rete siglata da Eldor Shomurodov in Europa League e le parole al miele spese nei suoi confronti da Claudio, è stato interrotto. Prosegue in maniera spedita, invece, la caccia a nuovi rinforzi da destinare al reparto di centrocampo e al pacchetto arretrato. Mario Hermoso ha già lasciato la capitale e, a breve, Leandrofarà lo stesso. Da qui la necessità di mettere a disposizione del tecnico giallorosso altrettanti rinforzi di comprovata qualità.aiun top– TvPlay.it (LaPresse)La priorità, in tal senso, consisterà nel prendere l’adeguato erede del centrale ex Atletico Madrid, trasferitosi al Bayer Leverkusen con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.