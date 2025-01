Juventusnews24.com - Pedullà durissimo: «Juve, è imbarazzante presentarsi a giocare una partita così. Non c’è un criterio in campo, dico questo sui bianconeri»

di RedazionentusNews24definiscela prestazione dellantus contro il Benfica: il suo commento suiSu Sportitalia, commentando–Benfica di Champions League, Alfredosi è espressosui.PEDULLA’ – «Penso che siauna. Il gol che prende laè una roba che non puoi vedere, tutti aperti a fisarmonica. Non c’è un, Vlahovic ha la testa da un’altra parte. Non si tratta più di mercato, non ti puoi presentare. È un disastro».Leggi suntusnews24.com