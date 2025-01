Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Anna Pezzetta vicina al podio, Gutmann sesta. Estonia in festa per Petrokina

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DANZA RITMICA AGLIDIDI FIGURA DALLE 11.3020.57: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la giornata conclusiva dell’Europeo di Tallinn. Buona serata!20.55: Questa la classifica della gara femminile dell’Europeo di Tallinn:1 NiinaEST 208.182 Anastasiia Gubanova GEO 198.613 Nina Pinzarrone BEL 191.444 Kimmy Repond SUI 186.645ITA 186.196 Lara NakiITA 181.517 Julia Sauter ROU 172.648 Ekaterina Kurakova POL 169.019 Kristen Spours GBR 168.2110 Lorine Schild FRA 168.2111 Lea Serna FRA 163.7012 Mia Risa Gomez NOR 161.7113 Mariia Seniuk ISR 159.3314 Alexandra Feigin BUL 159.2615 Linnea Ceder FIN 156.0116 Jade Hovine BEL 154.4617 Josefin Taljegard SWE 149.