Lavoro, Calderone "Dall'Ue via libera ai bonus Giovani e Donne"

ROMA (ITALPRESS) – “L’approvazione da parte della Commissione europea delle nostre misure in favore dicontenute nel decreto Coesione costituisce un successo per il Governo Meloni e una grande opportunità per il paese intero”. Lo afferma il ministro dele delle Politiche Sociali Marina Elvira.“Potremo dare nuovi strumenti aie alleper entrare nel mondo dele dalla combinazione delle varie misure contiamo di creare fino a 180.000 nuovi posti dia tempo indeterminato”, prosegue.sat/gtrFonte video: Ministero dele delle Politiche SocialiUnlimited News - Notizie dal mondo