Inter-news.it - Inter, i conti devono tornare: escono 189? e anche più, chi entra?

Leggi su Inter-news.it

Archiviata la prima fase della Champions League in casapuòil pensiero fisso chiamato Serie A ma senza dimenticare che il calciomercato è ancora aperto. La rosa di Inzaghi non verrà stravolta nelle prossime ore ma probabilmente ottimizzata. Più reparti coinvolti ma gli incastri necessari non sono facilissimiMILANO – La cessione di Tomas Palacios in prestito al Monza fino alla fine della stagione brianzola è solo la prima operazione ufficiale dell’nella finestra invernale di calciomercato. Il classe 2003 argentino resta in Italia dopo aver giocato appena 26? più recupero tra Serie A (10?) e Coppa Italia (16?) in tre presenze. Una media di poco più di 8? ad apparizione. Troppo poco per pensare di doverlo rimpiazzare in difesa. L’al momento, infatti, non prevede di acquistare un altro difensore mancino al posto di Palacios – ricaduta di Francesco Acerbi permettendo – ma preferisce arretrare il jolly brasiliano Carlos Augusto tra i difensori.