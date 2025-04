Lungolago invaso dai visitatori ma i cestini non reggono onda d urto del turismo di massa

turismo di massa che ha invaso Como nel ponte del 25 aprile ha mostrato anche il suo lato più problematico. Dopo l'articolo pubblicato ieri su QuiComo che raccontava il bagno di folla e le criticità dovute al sovraffollamento, si è aggiunta una nuova, eloquente segnalazione: i cestini dei. Quicomo.it - Lungolago invaso dai visitatori, ma i cestini non reggono l'onda d'urto del turismo di massa Leggi su Quicomo.it Ildiche haComo nel ponte del 25 aprile ha mostrato anche il suo lato più problematico. Dopo l'articolo pubblicato ieri su QuiComo che raccontava il bagno di folla e le criticità dovute al sovraffollamento, si è aggiunta una nuova, eloquente segnalazione: idei.

