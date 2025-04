Precipita dal parapetto durante aperitivo in Darsena gravissimo

Milanotoday.it - Precipita dal parapetto durante l'aperitivo in Darsena: gravissimo Leggi su Milanotoday.it Quando il personale sanitario è arrivato l'ha trovato a terra, privo di sensi. Con le manovre di rianimazione in corso, è stato accompagnato da un'ambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Sono apparse subito gravi le condizioni di un uomo di 56 anni soccorso nella serata di.

Su questo argomento da altre fonti

Perde l’equilibrio durante l’aperitivo e precipita per 4 metri dal parapetto della Darsena: 55enne gravissimo - Un 55enne è caduto dal parapetto della Darsena a Milano mentre faceva un aperitivo nella serata del 25 aprile. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio ed è precipitato per 4 metri.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Precipita per diversi metri durante un’arrampicata lungo una falesia: uomo di 44 anni recuperato del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Bassiano e trasferito in elicottero al Goretti di Latina - Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 13 aprile 2025 nella zona della falesia di Bassiano, in provincia di Latina. Un uomo di 44 anni è caduto durante un’arrampicata, riportando traumi significativi. L’intervento tempestivo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio ha permesso di soccorrere l’infortunato e trasportarlo in ospedale per le cure necessarie. 🔗dayitalianews.com

Precipita in un canalone durante l’escursione col marito: è grave - Parma, 16 febbraio 2025 - Precipita in un canalone, grave una donna. Il fatto è accaduto sul Monte Penna, nel comune di Bedonia (Parma). La zona è impervia ed è stata interessata da abbondanti nevicate nella giornata di venerdì. Dettagli del soccorso sul Monte Penna L'allarme è scattato poco prima delle 11: è stato il marito, compagno di escursione della 54enne di Lodi, a chiamare il 112: sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco. 🔗ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Precipita dal parapetto durante l'aperitivo in Darsena: gravissimo; Milano, cade dal parapetto della Darsena durante l'aperitivo e precipita per quattro metri: grave 56enne; Perde l'equilibrio durante l'aperitivo e precipita per 4 metri dal parapetto della Darsena: 55enne gravissimo; Milano, cade dal parapetto della Darsena durante l'aperitivo e precipita per 4 metri: grave 56enne. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perde l’equilibrio durante l’aperitivo e precipita per 4 metri dal parapetto della Darsena: 55enne gravissimo - Un 55enne è caduto dal parapetto della Darsena a Milano mentre faceva un aperitivo nella serata del 25 aprile. L’uomo avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitato per 4 metri. 🔗fanpage.it

Precipita dal parapetto durante l'aperitivo in Darsena: gravissimo - I soccorsi in codice rosso nella serata di venerdì 25 aprile. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano ... 🔗milanotoday.it

Milano, cade dal parapetto della Darsena durante l'aperitivo e precipita per quattro metri: grave 56enne - Dramma durante l’aperitivo sui Navigli, la sera del 25 aprile. Un uomo di 56 anni è ricoverato in gravi condizioni, in codice rosso, dopo essere caduto poco dopo le 19 dal parapetto che costeggia la D ... 🔗informazione.it