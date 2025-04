Sacchi sta con Inzaghi Mi chiedo come si possa discutere Simone dopo le ultime stagioni dell’Inter…

Sacchi sta con Inzaghi: «Mi chiedo come si possa discutere Simone dopo le ultime stagioni dell’Inter.» Le parole dell’ex allenatoreIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ha parlato cosi del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi:SU Inzaghi- «Mi chiedo, dopo quello che si è visto nelle ultime stagioni: come si può discutere Simone Inzaghi? Il mondo del calcio, a volte, è incomprensibile. Simone, oltre che una bravissima persona, è un ottimo allenatore che, nel corso degli anni, ha dimostrato di sapersi migliorare attraverso lo studio e l’impegno. È primo in classifica in A, si giocherà la semifinale di Champions con il Barcellona, perché non dovrebbe avere giudizi positivi?LE CRITICHE «riavvolgiamo il nastro: dopo la vittoria a Monaco contro il Bayern era un fenomeno e 15 giorni dopo, più o meno, è diventato un asino? Mettere sul banco degli imputati un allenatore perché ha perso un paio di partite non rientra nel mio modo di pensare. Internews24.com - Sacchi sta con Inzaghi: «Mi chiedo come si possa discutere Simone dopo le ultime stagioni dell’Inter…» Leggi su Internews24.com sta con: «Misiledell’Inter.» Le parole dell’ex allenatoreIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo, ha parlato cosi del tecnico dell’Inter,:SU- «Miquello che si è visto nellesi può? Il mondo del calcio, a volte, è incomprensibile., oltre che una bravissima persona, è un ottimo allenatore che, nel corso degli anni, ha dimostrato di sapersi migliorare attraverso lo studio e l’impegno. È primo in classifica in A, si giocherà la semifinale di Champions con il Barcellona, perché non dovrebbe avere giudizi positivi?LE CRITICHE «riavvolgiamo il nastro:la vittoria a Monaco contro il Bayern era un fenomeno e 15 giorni, più o meno, è diventato un asino? Mettere sul banco degli imputati un allenatore perché ha perso un paio di partite non rientra nel mio modo di pensare.

