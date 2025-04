Fa scattare allarme braccialetto antistalking e si salva da ex

Ha fatto scattare l'allarme grazie al braccialetto antistalking e così una donna è riuscita a salvarsi dal suo ex. E' accaduto a Pozzuoli, in provincia di Napoli. L'allarme è scattato in Centrale Operativa intorno alle 15.30. Non la solita richiesta di aiuto al 112 ma l'impulso generato da un braccialetto anti-stalking localizzato in viale Sibilla, strada che corre parallela al litorale puteolano. Il sistema ha immediatamente fornito informazioni sulla donna che lo indossava e sul provvedimento disposto dal Tribunale a carico del suo ex, al quale era vietato avvicinarsi alla ex. I carabinieri della Stazione di Licola, i più vicini in quel momento, hanno geo localizzato la donna grazie al dispositivo. Era all'interno di uno stabilimento balneare. Il suo ex compagno l'aveva pedinata e nel parcheggio del lido aveva fatto in modo che la donna lo vedesse.

