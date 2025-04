Rugby ultima di campionato per i galletti con il Villa Pamphili

campionato di Serie A è arrivato alle battute finali: dopo due settimane di pausa il Romagna RFC domani torna in campo per l’ultimo impegno della stagione, la prova sul campo del Villa Pamphili. A Roma i galletti inseguono un ultimo risultato positivo per chiudere in bellezza un campionato di. Today.it - Rugby, ultima di campionato per i galletti con il Villa Pamphili Leggi su Today.it Ildi Serie A è arrivato alle battute finali: dopo due settimane di pausa il Romagna RFC domani torna in campo per l’ultimo impegno della stagione, la prova sul campo del. A Roma iinseguono un ultimo risultato positivo per chiudere in bellezza undi.

Rugby, ultima di campionato per i galletti con il Villa Pamphili - Il campionato di Serie A è arrivato alle battute finali: dopo due settimane di pausa il Romagna RFC domani torna in campo per l'ultimo impegno della stagione, la prova sul campo del Villa Pamphili. A Roma i galletti inseguono un ultimo risultato positivo per chiudere in bellezza un campionato di...

