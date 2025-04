LIVE MotoGP GP Spagna 2025 in DIRETTA duello Marc Marquez Bagnaia nella FP2

DIRETTA LIVE10.30 Quartararo dotato di grande velocità sulla M1.10.29 Super Quartararo migliora ancora il suo tempo ed è secondo a 0.055 da Marc Marquez, scavalcando Bagnaia.10.27 Marquez non migliora di pochissimo il suo miglior tempo, stampando in 1:38.041, mentre Bagnaia rientra ai box. Quartararo sale in classifica ed è quarto a 0.255.10.26 Marc Marquez si porta davanti a tutti in 1:37.002 a precedere di 0.095 Bagnaia, i due cominciano il duello. Terzo Vinales a 0.117 con la KTM tech3.10.25 Pecco e Marquez stanno girando con gomme medie/soft usate.10.24 Bagnaia svetta in 1:37.139 a precedere di 0.415 Acosta e di 0.480 Quartararo. Marc Marquez non completa il suo giro per le bandiere gialle, dovute alla caduta di Rins.10.23 Ecco il video del crash di Franco Morbidelli:That was a big one! Here is CCTV footage of Franky’s crash #SpanishGP pic. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: duello Marc Marquez-Bagnaia nella FP2 Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30 Quartararo dotato di grande velocità sulla M1.10.29 Super Quartararo migliora ancora il suo tempo ed è secondo a 0.055 da, scavalcando.10.27non migliora di pochissimo il suo miglior tempo, stampando in 1:38.041, mentrerientra ai box. Quartararo sale in classifica ed è quarto a 0.255.10.26si porta davanti a tutti in 1:37.002 a precedere di 0.095, i due cominciano il. Terzo Vinales a 0.117 con la KTM tech3.10.25 Pecco estanno girando con gomme medie/soft usate.10.24svetta in 1:37.139 a precedere di 0.415 Acosta e di 0.480 Quartararo.non completa il suo giro per le bandiere gialle, dovute alla caduta di Rins.10.23 Ecco il video del crash di Franco Morbidelli:That was a big one! Here is CCTV footage of Franky’s crash #SpanishGP pic.

