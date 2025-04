Il momento di raccoglimento del presidente degli Stati Uniti e della first lady davanti alla bara del Pontefice

presidente Usa Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania, ha reso omaggio alla bara di Papa Francesco nella basilica di San Pietro poco prima dell'inizio dei funerali.

