Martina Franca lutto anche nella chiesa locale morto don Michele Castellana Era stato parroco del Carmine

Martina Franca si consuma il lutto anche nella chiesa locale. È morto don Michele Castellana, che per decenni era stato parroco del Carmine. Era stato anche vicario foraneo. Aveva 84 anni. (ha collaborato Giovanni Fumarola)

