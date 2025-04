Giallorossi all’assalto la corsa quasi all’ultimo respiro

Quello che attende la AS Roma è un vero e proprio tour de force. Dopo l'uscita da tutte le altre competizioni, il campionato di Serie A rimane l'unico obiettivo per i Giallorossi, che cercheranno in tutti i modi di conquistare un piazzamento utile per la qualificazione alle coppe europee. L'obiettivo minimo è la zona Conference League, ma con un pizzico di ambizione (e goliardia), la zona Champions League non è ancora del tutto fuori portata.Il calendario non è affatto semplice: saranno cinque le partite decisive da qui alla fine della stagione, tutte contro avversari ostici. La Roma dovrà affrontare Inter, Fiorentina, Atalanta , Milan e Torino. Di queste sfide, soltanto due si giocheranno all'Olimpico: la gara contro la Fiorentina e quella contro il Milan. Tutte le altre saranno in trasferta, rendendo la corsa europea ancora più complicata.

