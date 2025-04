Lucca Juve duello in Serie A La rivale piomba sull’attaccante dell’Udinese Prezzo già fissato dal club friulano cifre e dettagli

Lucca Juve, duello in Serie A? La rivale sull’attaccante dell’Udinese: svelato il Prezzo fissato dal club friulano. cifre e dettagliSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome del Milan per l’attacco sarebbe quello di Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese che piace da tempo al club rossonero. Non però alla cifra fissata ad oggi dall’Udinese, circa 35 milioni, giudicata eccessiva dal club rossonero. Il giocatore è seguire con attenzione anche dal calciomercato Juve in vista della prossima stagione. .com Juventusnews24.com - Lucca Juve, duello in Serie A? La rivale piomba sull’attaccante dell’Udinese. Prezzo già fissato dal club friulano: cifre e dettagli Leggi su Juventusnews24.com inA? La: svelato ildalSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome del Milan per l’attacco sarebbe quello di Lorenzo, centravantiche piace da tempo alrossonero. Non però alla cifra fissata ad oggi dall’Udinese, circa 35 milioni, giudicata eccessiva dalrossonero. Il giocatore è seguire con attenzione anche dal calciomercatoin vista della prossima stagione. .com

Su altri siti se ne discute

Niente Milan o Juve: il colpo Lucca si chiude per 40 milioni - L’oggetto del desiderio per il calciomercato in merito al ruolo da punta centrale nel 2025/2026 in Serie A, porta a Lorenzo Lucca. Il bomber dell’Udinese è dietro soltanto a Retegui e Kean nelle scelte di Luciano Spalletti che, in vista del Mondiale 2026 e per la Nazionale può contare su affidabili centravanti che stanno ben figurando in Serie A tant’è che, nella stagione che anticiperà il Mondiale e nel quale si spera possa finalmente esserci l’Italia dopo dodici anni dall’ultima volta, potrebbe vedersi Lorenzo Lucca in una big d’Italia o d’Europa come nuovo attaccante titolare. 🔗rompipallone.it

Mercato Juve, l’Inter spinge per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Duello in estate? La rivelazione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, l’Inter fa sul serio per l’obiettivo bianconero: «È il nome che fa sognare i tifosi». Ci sarà un duello in estate? La rivelazione Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno rivelato gli ultimi aggiornamenti su Nico Paz, accostato anche al mercato Juve. Di seguito riportate le loro dichiarazioni. PAROLE – «Nico Paz è il classico nome che fa sognare i tifosi e c’è sicuramente un forte interesse da parte dell’Inter. 🔗juventusnews24.com

Lucca Juve, l’Udinese ha preso una decisione per quanto accaduto ieri sera contro il Lecce: ecco il provvedimento - di Redazione JuventusNews24Lucca Juve, l’Udinese ha preso una decisione per quanto accaduto ieri sera contro il Lecce: la scelta La querelle relativa al calcio di rigore di Lecce-Udinese potrebbe costare cara a Lorenzo Lucca. L’attaccante dei friulani, in orbita Juve, ha litigato con Bijol e Solet per calciare un rigore destinato altrimenti a Thauvin, rigorista designato della squadra. Il goal realizzato, che è valso i tre punti, non lo farà sottrarre a dei provvedimenti. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Tuttosport: Juve, duello Krstovic-Lucca per il bomber di scorta; Calciomercato Napoli, Tuttosport - Giuntoli contende due attaccanti a Manna: la situazione; Mercato Juventus: si profila un duello per l'attaccante!; Le pagelle degli arbitri: Sozza 6, doma il derby. Marcenaro 5: troppo incerto. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mercato Juventus: si profila un duello per l'attaccante! - Mercato Juventus, duello in vista tra due rivali bianconere per l’acquisto di quell’attaccante: al momento la dirigenza della Vecchia Signora sembra defilata L’estate che verrà sarà molto calda per il ... 🔗juventusnews24.com

Lucca Juve, ora ci prova anche quel club di Serie A! Si infiamma la corsa al centravanti dell’Udinese: le novità - Lucca Juve, ora ci prova anche quel club di Serie A! Si infiamma la corsa al centravanti che si sta mettendo in mostra con l’Udinese: tutte le novità Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ... 🔗juventusnews24.com

Lucca, Roma e Napoli in pole: l'Udinese chiede 30 milioni - Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 dell'Udinese, accostato anche alla Juventus in sede di calciomercato, sarebbe attualmente più vicino ad altri 2 club di Serie A: come riportato ... 🔗tuttojuve.com