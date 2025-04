La proposta di Hamas a Israele liberazione di tutti gli ostaggi e cinque anni di tregua

Hamas intende proporre a Israele un accordo per la fine della guerra che prevederebbe la liberazione di tutti gli ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza e cinque anni di tregua. Lo ha detto un alto funzionario del gruppo palestinese all'Afp. La proposta dovrebbe essere presentata non appena i rappresentanti di Hamas arriveranno al Cairo per i negoziati.

Israele ferma gli aiuti umanitari per Gaza, scontro sulla proroga della tregua proposta dagli Usa: «Hamas rilasci tutti gli ostaggi» - Rischia di non vedere mai la luce la proroga del cessate il fuoco a Gaza, che Israele aveva accettato su proposta degli Stati Uniti fino alla fine del Ramadan, a fine marzo, e della Pasqua ebraica, a metà aprile. Il governo israeliano ha sospeso l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, chiudendo i varchi di accesso. Una decisione presa durante la riunione notturna del governo, spiega l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu, in coordinamento con gli Stati Uniti, dopo il rifiuto da parte di Hamas della proposta fatta dall’inviato presidenziale Usa Steve Witkoff. 🔗open.online

Hamas respinge la proposta di Israele su tregua e ostaggi | Netanyahu contro il gruppo fondamentalista: "Subirà colpi sempre più duri a Gaza" - Il gruppo fondamentalista riferisce di aver perso in contatti con chi detiene l'ostaggio israelo-americano Idan Alexander. Raid dell'esercito israeliano su un ospedale da campo nella Striscia di Gaza 🔗tgcom24.mediaset.it

Gaza, ok Israele a proposta di tregua per Ramadan e Pasqua ebraica: incognita Hamas - (Adnkronos) – A pochi minuti dalla fine dei 42 giorni della prima fase del cessate il fuoco a Gaza, Israele appoggia la proposta degli Stati Uniti di estendere il cessate il fuoco con Hamas fino al Ramadan e alla Pasqua ebraica, periodo durante il quale tutti gli ostaggi potrebbero essere rilasciati. Si tratta del piano proposto dall’inviato speciale americano Steve Witkoff. Il Ramadan, iniziato venerdì sera, dura fino al 29 marzo, la Pasqua ebraica termina il 20 aprile. 🔗ildenaro.it

