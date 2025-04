Napoli sempre più su Orsolini ma agli azzurri interessano anche altri due rossoblù

La notizia era già nell'aria da qualche settimana, ma, ironia del destino, dopo il goal che gli ha permesso di siglare la vittoria del Bologna contro l'Inter all'ultimo secondo, il nome di Riccardo Orsolini viene accostato sempre di più al Napoli come rinforzo per la prossima stagione, dopo aver concesso agli uomini di Antonio Conte.

Michieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» - di RedazioneMichieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» L’intervista Intervistato in esclusiva dai microfoni di SampNews24, Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato cosi della lotta Scudetto: Uno sguardo alla Serie A: in una precedente intervista concessa ai nostri taccuini, ha rivelato di tifare Atalanta per la corsa Scudetto. 🔗internews24.com

Napoli, Pepe: “Tari più bassa è segnale concreto di equità per la città” - Tempo di lettura: 2 minuti“L’abbassamento della Tari a partire dal 2025 per oltre 200.000 famiglie napoletane è una scelta di giustizia sociale e un segnale concreto di equità. Con questa misura Napoli interviene in maniera strutturale su un’imposta che per anni ha pesato sui cittadini, riconoscendo lo sforzo di chi ha sempre fatto la propria parte con correttezza e senso civico”. Lo sostiene, in una nota, il presidente della Commissione Urbanistica, Massimo Pepe. 🔗anteprima24.it

Napoli - New York, ecco perché in 4K UHD la fiaba di Salvatores emoziona ancora di più - Grazie a Eagle Pictures il film di Gabriele Salvatore ha avuto l'onore di un'uscita in 4K UHD che sfodera un video emozionante e suggestivo e un ottimo audio. Extra pochi ma interessanti. Non è una cosa frequente vedere riservata in homevideo l'onore di un'uscita in 4K UHD a un film italiano. Ma già questo è il segno dell'importanza del prodotto. Perché in effetti Napoli - New York è un film importante non solo per la prestigiosa firma di Gabriele Salvatores e per il suo buon riscontro al botteghino, ma anche perché ci ricorda che una volta i migranti eravamo noi. 🔗movieplayer.it

