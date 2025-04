Sudtirol Juve Stabia le probabili formazioni

Sudtirol-Juve Stabia si giocherà domenica 28 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso.Sudtirol-Juve Stabia: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli altoatesini sono in piena lotta per non retrocedere, anche se sarebbero salvi per differenza reti sarebbero salvi. Le ultime deludenti uscite non possono consentire alla squadra di Castori altri passi falsi.I campani vogliono coronare una stagione fin quì straordinaria con la qualificazione ai playoff che sarebbe straordinaria per una neopromossa. La squadra di Pagliuca è quinta con 50 punti, ma può ancora ambire al quarto, distante sei punti, che permetterebbe di approdare in semifinale playoff. Sport.periodicodaily.com - Sudtirol-Juve Stabia: le probabili formazioni Leggi su Sport.periodicodaily.com Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli altoatesini devono mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, mentre gli stabiesi vogliono blindare il posto playoff.si giocherà domenica 28 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Druso.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli altoatesini sono in piena lotta per non retrocedere, anche se sarebbero salvi per differenza reti sarebbero salvi. Le ultime deludenti uscite non possono consentire alla squadra di Castori altri passi falsi.I campani vogliono coronare una stagione fin quì straordinaria con la qualificazione ai playoff che sarebbe straordinaria per una neopromossa. La squadra di Pagliuca è quinta con 50 punti, ma può ancora ambire al quarto, distante sei punti, che permetterebbe di approdare in semifinale playoff.

