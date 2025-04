Guardia di finanza aggancia barcone davanti a Lampedusa sbarcati bengalesi egiziani e marocchini

bengalesi, marocchini ed egiziani, sono sbarcati a Lampedusa. Ad agganciare il barcone di 12 metri, salpato da Zuwara in Libia, è stata la motovedetta V1307 della Guardia di finanza. Il gruppo ha riferito di aver pagato 6 mila dollari per la traversata. Tutti. Agrigentonotizie.it - Guardia di finanza aggancia barcone davanti a Lampedusa: sbarcati bengalesi, egiziani e marocchini Leggi su Agrigentonotizie.it Sessantotto migranti, sedicentied, sono. Adre ildi 12 metri, salpato da Zuwara in Libia, è stata la motovedetta V1307 delladi. Il gruppo ha riferito di aver pagato 6 mila dollari per la traversata. Tutti.

