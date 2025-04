Funerali del Papa incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro Stretta di mano tra presidente Usa e von der Leyen

incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky prima del funerale di Papa Francesco. Lo ha riferito Sky News, citando fonti vaticane. I due hanno anche concordato di incontrarsi più tardi oggi dopo il funerale, hanno aggiunto le fonti. Il faccia a faccia è stato confermato dal portavoce della presidenza ucraina. Vestito di nero, Zelensky è stato applaudito dalla folla presente a piazza San Pietro, secondo quello che riporta la Cnn.Sul sagrato di piazza San Pietro, Trump ha incontrato anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. I due si sono scambiati una Stretta di mano.L'articolo Funerali del Papa, incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro. Stretta di mano tra presidente Usa e von der Leyen proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Funerali del Papa, incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro. Stretta di mano tra presidente Usa e von der Leyen Leggi su Ilfattoquotidiano.it C’è stato untra Donalde Volodymyrprima del funerale diFrancesco. Lo ha riferito Sky News, citando fonti vaticane. I due hanno anche concordato di incontrarsi più tardi oggi dopo il funerale, hanno aggiunto le fonti. Il faccia a faccia è stato confermato dal portavoce della presidenza ucraina. Vestito di nero,è stato applaudito dalla folla presente a piazza San, secondo quello che riporta la Cnn.Sul sagrato di piazza Sanha incontrato anche ladella Commissione europea Ursula von der. I due si sono scambiati unadi.L'articolodeltraa SanditraUsa e von derproviene da Il Fatto Quotidiano.

