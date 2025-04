È un uomo morto Lucia Annunziata choc contro Zelensky

Zelensky è un uomo morto". Poi ha aggiunto: "Si tratta solo di capire quando salirà sull’aereo che poi esploderà a mezz’aria” Ilgiornale.it - "È un uomo morto...”. Lucia Annunziata choc contro Zelensky Leggi su Ilgiornale.it L'europarlamentare Pd ha spiegato che “è un". Poi ha aggiunto: "Si tratta solo di capire quando salirà sull’aereo che poi esploderà a mezz’aria”

Approfondimenti da altre fonti

“Uomo e chef appassionato”, il cordoglio dei colleghi di Luca Iemolo, morto nel crollo a Santo Domingo - Il team del 'Sarah Restaurant' di Santo Domingo ha espresso condoglianze alle famiglie delle 218 vittime del tragico crollo della discoteca Jet Set, dove lavorava lo chef Luca Massimo Iemolo. 48enne catanese, appassionato e dedito alla cucina, ha lasciato un segno indelebile nel ristorante. Nel crollo, avvenuto l'8 aprile, sono morti anche un altro italiano, il cantante Rubby Pérez e due ex giocatori di baseball. 🔗fanpage.it

Uomo morto in un incendio: resa nota l'identità della vittima - Si chiamava Miloud Bougatef, l'uomo di 49 anni morto stanotte in un incendio divampato al primo piano di un appartamento in corso della Resistenza ad Acerra. L'uomo, immigrato con regolare permesso di soggiorno, lavorava presso uno studio tecnico della zona. Con lui, in casa, c'era la compagna... 🔗napolitoday.it

Un uomo trovato morto in casa: aveva il volto tumefatto - Sarebbe un trauma cranico la causa della morte di un uomo ritrovato senza vita nella propria abitazione di Varcaturo (Napoli). Si tratta di un 67enne di nome Ferdinando Formisano, residente in un appartamento in via Vicinale Amodio. Secondo le prime informazioni l'uomo aveva il volto tumefatto... 🔗today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uno schianto, due vite spezzate: il dolore per la scomparsa di Lucia e Diego, uniti dalla vita e da un destino atroce; Avvocato ed ex sindaco: il paese piange Battista Guerreschi, lascia moglie e figli; Poliziotto muore a 42 anni, Arsiero Fabbri crolla a terra davanti agli amici al bar: sei mesi fa la scomparsa; C’è posta per te 2025, gli ascolti della quarta puntata e i video dell’1 febbraio. 🔗Cosa riportano altre fonti