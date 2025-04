Meteo Toscana qualche pioggia e poi arriva il bel tempo

tempo in Toscana nei prossimi giorni? Secondo le previsioni del Lamma dovrebbe avvicinarsi una fase di instabilità da domenica pomeriggio almeno fino a lunedì-martedì mentre da mercoledì il bel tempo dovrebbe assestarsi per qualche giorno e quindi una buona notizia per chi può: il ponte del primo maggio dovrebbe e potrebbe essere all’insegna della stabilità.Domenica 27 aprile il Lamma prevede un aumento dell'instabilità con possibilità di rovesci o temporali dal pomeriggio più probabili sulle zone centro meridionali (province di Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno e in parte Pisa). Vento deboli, temperature minime in aumento, massime in calo. Mari poco mossi.Lunedì 28 aprile i modelli Meteo indicano una spiccata instabilità con possibilità di rovesci o temporali un po’ in tutta la Regione (forse si salverà la fascia appenninica) soprattutto nel pomeriggio, quando ci sarà anche un calo delle temperature. Lanazione.it - Meteo Toscana, qualche pioggia e poi arriva il bel tempo Leggi su Lanazione.it Firenze, 26 aprile 2025 – Come sarà ilinnei prossimi giorni? Secondo le previsioni del Lamma dovrebbe avvicinarsi una fase di instabilità da domenica pomeriggio almeno fino a lunedì-martedì mentre da mercoledì il beldovrebbe assestarsi pergiorno e quindi una buona notizia per chi può: il ponte del primo maggio dovrebbe e potrebbe essere all’insegna della stabilità.Domenica 27 aprile il Lamma prevede un aumento dell'instabilità con possibilità di rovesci orali dal pomeriggio più probabili sulle zone centro meridionali (province di Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno e in parte Pisa). Vento deboli, temperature minime in aumento, massime in calo. Mari poco mossi.Lunedì 28 aprile i modelliindicano una spiccata instabilità con possibilità di rovesci orali un po’ in tutta la Regione (forse si salverà la fascia appenninica) soprattutto nel pomeriggio, quando ci sarà anche un calo delle temperature.

