Re Lake il lago di Como protagonista della transizione ecologica

lago sarà attuato davanti a Villa Olmo, nel primo bacino del Lario. A svelare in anteprima i dettagli di una operazione. Quicomo.it - Re-Lake, il lago di Como protagonista della transizione ecologica Leggi su Quicomo.it Dopo oltre 4 anni di sperimentazione in un fazzoletto di fondale davanti a Viale Geno il primo progetto conosciuto a livello internazionale per la rinaturalizzazione di unsarà attuato davanti a Villa Olmo, nel primo bacino del Lario. A svelare in anteprima i dettagli di una operazione.

San Valentino: in visita alle ville storiche del lago di Como con Slow Lake Como - Si parte da qui, venerdì 14 febbraio ore 17.45, con la visita guidata speciale dell'elegante Villa Bernasconi a tema San Valentino, con romantico concerto di pianoforte. Un'esperienza coinvolgente e suggestiva, con racconti a tema e concerto di pianoforte: storie d'amore tra creature mitologiche... 🔗quicomo.it

Lago di Como, il Grand Hotel Imperiale di Moltrasio diventa Raffles Lake Como - Anche il marchio Raffles, di casa Accor, si appresta a sbarcare sulle ambite rive del lago di Como. Accadrà nel 2027, quando il Grand Hotel Imperiale di Moltrasio cederà il passo alla nuova realtà internazionale. La novità è frutto di un accordo di management stipulato dal gruppo transalpino con... 🔗quicomo.it

Alto Varesotto, il Lago Maggiore parlerà straniero - "Per il lago ci aspettiamo un ponte abbastanza buono. Nelle altre località, invece, l’avvicinamento a Pasqua e al 25 aprile è stato piuttosto tranquillo". Sono previsioni – precisa Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese – "perché un bilancio preciso, come associazione, lo faremo solo a consuntivo". Per Pasqua la partita è di fatto chiusa, mentre per i ponti del 25 aprile e del primo maggio c’è ancora margine. 🔗ilgiorno.it

Lago di Como, un esperimento unico: la vita che rinasce nelle acque dove la natura è stata sfrattata; GeoCult, il programma completo dell'edizione 2025; Lago di Como: ecco perché sta diventando il primo "green lake" al mondo; San Valentino: in visita alle ville storiche del lago di Como con Slow Lake Como.

Lago di Como, un esperimento unico: la vita che rinasce nelle acque dove la mamma natura è stata sfrattata - Dopo oltre 4 anni di sperimentazione in un fazzoletto di fondale davanti a Viale Geno il primo progetto conosciuto a livello internazionale per la rinaturalizzazione di un lago sarà attuato davanti a ... 🔗comozero.it

Lago di Como, il Grand Hotel Imperiale di Moltrasio diventa Raffles Lake Como - Gli ospiti potranno usufruire dell'accesso privato al lago, inclusa un'esclusiva esperienza di arrivo e check-in dall'acqua. Il Raffles Lake Como sarà anche il luogo ideale per matrimoni e ... 🔗quicomo.it

Lombardia regina del turismo a Pasqua. E il Lago di Como è il re assoluto (anche su Google): prenotazioni record - La Lombardia e il Lago di Como: una Pasqua record per il turismo. “A Pasqua, la Lombardia ha confermato ancora una volta di essere una destinazione capace di attrarre, sorprendere e raccontarsi”. Così ... 🔗msn.com