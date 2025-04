Il mondo al cospetto di Francesco

mondo. C’è storia, fede, cultura, partecipazione universale. Oggi Francesco si ritira a Santa Maria Maggiore, le Porte Sante del Giubileo restano aperte, quella della Cappella Sistina presto si chiuderà per il Conclave. Oggi il mondo dei Grandi saluta il Sovrano più potente della terra, con milioni di persone che hanno scelto di essere suoi sudditi. Lo saluteranno con il rituale consolidato che vedrà allinearsi in prima fila le rappresentanze dei suoi Paesi (Italia e Argentina) e a seguire i monarchi cattolici: perché loro sono "Sua Maestà", ma lui era "Sua Santità". Un gradino più su. Poi tutti gli altri in ordine alfabetico francese, la lingua ufficiale che il Vaticano non ha mai cambiato, per la quale Trump non inizia con la U di Usa, ma con le E di Etats-Unis. Quotidiano.net - Il mondo al cospetto di Francesco Leggi su Quotidiano.net C’è una grande forza che si sprigiona in questi giorni dallo Stato più piccolo del. C’è storia, fede, cultura, partecipazione universale. Oggisi ritira a Santa Maria Maggiore, le Porte Sante del Giubileo restano aperte, quella della Cappella Sistina presto si chiuderà per il Conclave. Oggi ildei Grandi saluta il Sovrano più potente della terra, con milioni di persone che hanno scelto di essere suoi sudditi. Lo saluteranno con il rituale consolidato che vedrà allinearsi in prima fila le rappresentanze dei suoi Paesi (Italia e Argentina) e a seguire i monarchi cattolici: perché loro sono "Sua Maestà", ma lui era "Sua Santità". Un gradino più su. Poi tutti gli altri in ordine alfabetico francese, la lingua ufficiale che il Vaticano non ha mai cambiato, per la quale Trump non inizia con la U di Usa, ma con le E di Etats-Unis.

