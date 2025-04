L incontro di Trump e Zelensky a San Pietro per i funerali del Papa

Trump e del collega ucraino Volodymyr Zelensky a Piazza San Pietro per partecipare ai funerali di Papa Francesco; i due leader sono accompagnati dalle rispettive mogli, Melania e Olena. I due hanno avuto un brevissimo incontro prima di giungere sul sagrato e secondo Sky news avrebbero deciso di rivedersi alla fine della cerimonia.È "possibile" un incontro bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump a Roma, a margine del funerale di Papa Francesco, ha detto una fonte qualificata all'agenzia AFP. Secondo quanto riportato, le delegazioni dei due leader sarebbero in contatto per valutare l'opportunità e le modalità di un faccia a faccia, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali né da parte della Casa Bianca né dall'ufficio del presidente ucraino. Quotidiano.net - L'"incontro" di Trump e Zelensky a San Pietro per i funerali del Papa Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) - Gli arrivi del presidente Usa Donalde del collega ucraino Volodymyra Piazza Sanper partecipare aidiFrancesco; i due leader sono accompagnati dalle rispettive mogli, Melania e Olena. I due hanno avuto un brevissimoprima di giungere sul sagrato e secondo Sky news avrebbero deciso di rivedersi alla fine della cerimonia.È "possibile" unbilaterale tra il presidente ucraino Volodymyre il presidente americano Donalda Roma, a margine del funerale diFrancesco, ha detto una fonte qualificata all'agenzia AFP. Secondo quanto riportato, le delegazioni dei due leader sarebbero in contatto per valutare l'opportunità e le modalità di un faccia a faccia, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali né da parte della Casa Bianca né dall'ufficio del presidente ucraino.

