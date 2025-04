Licenziamento reso noto via Pec a rischio 50 posti nel Ferrarese

Licenziamento collettivo, annunciata con una Pec il 24 aprile, che mette a rischio una cinquantina di posti di lavoro in una azienda della logistica a San Giovanni di Ostellato, nel Ferrarese. A dare conto della vicenda - che vede il sindacato proclamare uno sciopero di tre giorni, dal 28 al 30 prossimi - è la stampa locale estense. I fatti - spiega ai quotidiani in edicola Luca Greco, segretario generale di Filt-Cgil di Ferrara - riguardano "La Petroniana, ditta che si occupa di logistica, che da anni lavora in appalto in Vsg", multinazionale americana attiva nel settore della metalmeccanica. "Ci ha comunicato di aver avviato le procedure di Licenziamento collettivo per 50 persone. La ragione di questo provvedimento - osserva il sindacalista - sarebbe dovuta al fatto che Vsg ha disdettato l'appalto" intendendo internalizzare le attività della logistica sottraendole ad un affidamento esterno. Tg24.sky.it - Licenziamento reso noto via Pec, a rischio 50 posti nel Ferrarese Leggi su Tg24.sky.it Una procedura dicollettivo, annunciata con una Pec il 24 aprile, che mette auna cinquantina didi lavoro in una azienda della logistica a San Giovanni di Ostellato, nel. A dare conto della vicenda - che vede il sindacato proclamare uno sciopero di tre giorni, dal 28 al 30 prossimi - è la stampa locale estense. I fatti - spiega ai quotidiani in edicola Luca Greco, segretario generale di Filt-Cgil di Ferrara - riguardano "La Petroniana, ditta che si occupa di logistica, che da anni lavora in appalto in Vsg", multinazionale americana attiva nel settore della metalmeccanica. "Ci ha comunicato di aver avviato le procedure dicollettivo per 50 persone. La ragione di questo provvedimento - osserva il sindacalista - sarebbe dovuta al fatto che Vsg ha disdettato l'appalto" intendendo internalizzare le attività della logistica sottraendole ad un affidamento esterno.

