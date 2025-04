Papa Francesco scoppia la bufera sul presidente argentino cosa si scopre

presidente dell’Argentina, Javier Milei, è stato coinvolto in un clamoroso incidente diplomatico durante il suo viaggio in Vaticano per partecipare al funerale di Papa Francesco. (Continua.)Leggi anche: Papa Francesco, la tristezza del nipote e poi il gesto strappalacrimeLeggi anche: Papa Francesco, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: di cosa si trattaAddio Papa Francesco, a Roma arrivano i potenti della TerraPer la morte di Papa Francesco, a Roma sono giunti tutti (o quasi) i potenti della Terra. Sono arrivati per rendere omaggio ad un Pontefice che ha unito tutti e che se n’è andato il giorno dopo Pasqua. Tra i potenti c’era anche il presidente argentino Milei, giunto a Roma con il suo staff. Egli, però, è stato protagonista di un incidente che ha sconvolto tutti. Tvzap.it - Papa Francesco, scoppia la bufera sul presidente argentino: cosa si scopre Leggi su Tvzap.it Ildell’Argentina, Javier Milei, è stato coinvolto in un clamoroso incidente diplomatico durante il suo viaggio in Vaticano per partecipare al funerale di. (Continua.)Leggi anche:, la tristezza del nipote e poi il gesto strappalacrimeLeggi anche:, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: disi trattaAddio, a Roma arrivano i potenti della TerraPer la morte di, a Roma sono giunti tutti (o quasi) i potenti della Terra. Sono arrivati per rendere omaggio ad un Pontefice che ha unito tutti e che se n’è andato il giorno dopo Pasqua. Tra i potenti c’era anche ilMilei, giunto a Roma con il suo staff. Egli, però, è stato protagonista di un incidente che ha sconvolto tutti.

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco, "sabato non si gioca": scoppia il caos per il calcio - Il calcio si ferma per i funerali di Papa Francesco. "Sono sospese le partite di sabato". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, rispondendo a chi gli domandava se anche il campionato di calcio e gli altri eventi sportivi saranno sospesi nei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, proclamati dal Consiglio dei ministri. Una decisione che potrebbe incidere anche nella lotta scudetto, dato che l'Inter dovrà affrontare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan e quella di andata di Champions League contro ... 🔗liberoquotidiano.it

“Che vergogna, uno schifo”. Orrore su papa Francesco, scoppia una bufera sulla fan di Zeudi - La notizia della morte di Papa Francesco ha lasciato il mondo intero senza parole. Un’ondata di dolore e commozione ha attraversato ogni angolo del pianeta, con milioni di fedeli uniti nel ricordo del pontefice argentino, simbolo di umiltà, dialogo e impegno sociale. Ma mentre la gran parte della comunità globale ha espresso cordoglio, qualcuno ha deciso di reagire in maniera decisamente fuori luogo — e il web, inevitabilmente, si è infiammato. 🔗caffeinamagazine.it

Scoppia il caso Becciu, il suo posto in Conclave in dubbio dopo la condanna (e la punizione di papa Francesco) - Il dolore e la commozione per la morte di papa Francesco e i ragionamenti, già avviati da tempo in realtà, sul suo successore. Sono le due anime che convivono in questi giorni. Dopo i funerali, i programma sabato 26 aprile, sarà tempo di Conclave per eleggere il successore del papa "venuto dalla... 🔗europa.today.it

Cosa riportano altre fonti

Bufera su Chiara Ferragni: “Me and my little tits” nel giorno della morte di Papa Francesco. Scoppia la polemica social; Vespa nella bufera per il suo speciale sul Papa. Otto uomini in studio, le suore tra il pubblico; Bufera su Antonio Pappalardo: attacchi social a Papa Francesco e frasi choc sui social; 25 Aprile senza corteo e canti: scoppia la bufera. Il sindaco: «Rispettiamo il lutto nazionale per il Papa». L. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bufera su Chiara Ferragni: “Me and my little tits” nel giorno della morte di Papa Francesco. Scoppia la polemica social - Un post, una maglietta e il momento sbagliato. Tanto è bastato per scatenare l’ennesima tempesta social su Chiara Ferragni, stavolta accusata di mancanza di tatto e sensibilità per aver condiviso un c ... 🔗informazione.it

Muore il Papa e Chiara Ferragni cosa fa? Pubblica una foto controversa: scoppia la polemica, insulti a profusione - Papa Francesco è morto e Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto che ha fatto discutere: avete visto cosa ha postato l'influencer? 🔗donnapop.it

Bufera su Antonio Pappalardo: attacchi social a Papa Francesco e frasi choc sui social - Il direttore della Giustizia minorile per Emilia-Romagna e Marche nel mirino dopo post contro il Pontefice, l’Ue e la Nato. La politica chiede provvedimenti ... 🔗bolognatoday.it