Pil italiano 2025 crescita e sfide tra reddito pro capite e ore lavorate

2025 il Pil italiano sfiora i 2.244 miliardi di euro. Questo implica, secondo la Cgia su dati Prometeaia e Istat, che produciamo poco più di 6 miliardi di euro di reddito al giorno. Includendo anche i bambini e gli anziani, l'importo pro capite giornaliero medio nazionale ammonta a 104 euro. Il contributo per abitante più alto è a Milano con 184,9 euro. Seguono Bolzano (154,1), Bologna (127,6), Roma (122), Modena (121,3), Aosta (120,4), Firenze (119,8), Trento (119,5), Parma (115,4) e Reggio Emilia (113,7). In coda Enna (53,5), Agrigento (52,8), Vibo Valentia (51,5), Sud Sardegna (50,8), Cosenza (50,7) e Barletta-Andria-Trani (50,6).A livello regionale, infine, la realtà più ricca è il Trentino A.A. (152,8 euro). Lombardia (140,8), Valle d'Aosta (134,5), Emilia Romagna (123,8) e Lazio (121,3).

