Lorenzo Spolverato irrompe e smentisce un flirt poi fa una precisazione

Lorenzo Spolverato fa chiarezza e smentisce i rumors sui presunti flirt: ecco cosa è emerso dalle sue paroleLorenzo Spolverato, dopo una meravigliosa permanenza a Napoli insieme ad altri ex inquilini ha raggiunto nelle ultime ore il Lago di Como. L’ex gieffino sta vivendo questi nuovi giorni insieme all’ex inquilino Michael Castorino. I due amici dopo essersi conosciuti al Grande Fratello sono ormai del tutto inseparabili. Lorenzo e Michael continuano a girare l’Italia insieme vivendosi innumerevoli avventure che condividono sui social per tenere sempre aggiornati i propri followers.Leggi anche L’Isola dei Famosi: cos’è accaduto nel backstage. Il retroscena spiazzaEcco cosa emerge dalle sue paroleNelle ultime ore il modello Lorenzo con una stories Instagram ha scelto ufficialmente di fare chiarezza su diversi rumors. 361magazine.com - Lorenzo Spolverato irrompe e smentisce un flirt, poi fa una precisazione Leggi su 361magazine.com fa chiarezza ei rumors sui presunti: ecco cosa è emerso dalle sue parole, dopo una meravigliosa permanenza a Napoli insieme ad altri ex inquilini ha raggiunto nelle ultime ore il Lago di Como. L’ex gieffino sta vivendo questi nuovi giorni insieme all’ex inquilino Michael Castorino. I due amici dopo essersi conosciuti al Grande Fratello sono ormai del tutto inseparabili.e Michael continuano a girare l’Italia insieme vivendosi innumerevoli avventure che condividono sui social per tenere sempre aggiornati i propri followers.Leggi anche L’Isola dei Famosi: cos’è accaduto nel backstage. Il retroscena spiazzaEcco cosa emerge dalle sue paroleNelle ultime ore il modellocon una stories Instagram ha scelto ufficialmente di fare chiarezza su diversi rumors.

Su questo argomento da altre fonti

Lorenzo Spolverato irrompe e chiarisce: “Giorni difficili” - Lorenzo Spolverato arriva su Instagram con un dolce messaggio rivolto ai fan. L’ex gieffino sta ricevendo tantissimo affetto Lorenzo Spolverato è riuscito ad arrivare in finale nell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex concorrente purtroppo è stato lasciato in diretta durante l’ultima puntata da Shaila Gatta. Tra Shaila e Lorenzo la storia d’amore volge ufficialmente al termine, e nel mentre entrambi sono tornati su Instagram per chiarire alcuni punti di vista e tutti i rumors che stanno uscendo sulla loro rottura. 🔗361magazine.com

Lorenzo Spolverato irrompe: “non è una dinamica!“ - Lorenzo Spolverato, l’ultimo post per racchiudere i momenti più belli vissuti durante l’ultima puntata del Grande Fratello: ecco cosa emerge dai social Lorenzo Spolverato non è riuscito a vincere l’ultima edizione del Grande Fratello ma ha lasciato il segno nel cuore di milioni di italiani. Leggi anche Shaila Gatta pubblicherà un libro? Parla la ballerina Il post social dell’ex gieffino Nelle ultime ore Lorenzo ha condiviso un nuovo post Instagram raggruppando i momenti più belli della serata finale vissuta al Grande Fratello. 🔗361magazine.com

Grande Fratello, tutta la verità di Lorenzo Spolverato: "Siamo tutti un po' cattivi in una storia raccontata male" - Il modello Lorenzo Spolverato ha ricordato la sua lunga e discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello e dichiarato ancora una volta il suo amore per la ballerina Shaila Gatta. 🔗comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lorenzo Spolverato irrompe e smentisce un flirt, poi fa una precisazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lorenzo Spolverato irrompe e smentisce un flirt, poi fa una precisazione - Lorenzo Spolverato, dopo una meravigliosa permanenza a Napoli insieme ad altri ex inquilini ha raggiunto nelle ultime ore il Lago di Como. L’ex gieffino sta vivendo questi nuovi giorni insieme all’ex ... 🔗361magazine.com

Lorenzo Spolverato smentisce i rumors sulla sua vita privata: nessun flirt con uomini - Lorenzo Spolverato chiarisce la sua vita sentimentale dopo la rottura con Shaila Gatta, che l'ha definito narcisista. Smentisce voci sulla sua bisessualità e invita al rispetto per la ex. 🔗ecodelcinema.com

Lorenzo Spolverato: “Costretto a smentire insinuazioni sulla mia sessualità. Mai frequentato un uomo” - Lorenzo Spolverato con una IG story chiarisce che "non esiste nessun uomo con cui io abbia avuto una relazione", spegnendo le ultime voci circolate ... 🔗fanpage.it