La Giana pareggia 2 2 contro l’Alcione e chiude la regular season in 6ª posizione

l’Alcione per la 38ª e ultima giornata del campionato Serie C Now 2024/25, la Giana pareggia 2-2 e chiude la regular season in 6ª posizione a 57 punti, migliorando il posizionamento dello scorso anno, quando aveva chiuso 7ª a quota 53: quindi playoff confermati tra le. Milanotoday.it - La Giana pareggia 2-2 contro l’Alcione e chiude la regular season in 6ª posizione Leggi su Milanotoday.it “In trasferta sul campo delper la 38ª e ultima giornata del campionato Serie C Now 2024/25, la2-2 elain 6ªa 57 punti, migliorando il posizionamento dello scorso anno, quando aveva chiuso 7ª a quota 53: quindi playoff confermati tra le.

