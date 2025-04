Villa comunale come una savana e rifiuti vicino al Municipio

Villa comunale per vedere lo stato di degrado e abbandono. Casertanews.it - "Villa comunale come una savana e rifiuti vicino al Municipio" Leggi su Casertanews.it ''Ma cosa aspetta Olga Diana a rassegnare le dimissioni per manifesta incapacità". Lo dichiara Pasquale Dagosto, esponente de La Politica che Serve, che punta il dito sul degrado in cui versano alcune zone di Aversa. "Basta andare allaper vedere lo stato di degrado e abbandono.

