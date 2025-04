Basket Eurolega Monaco e Olympiacos vincono ancora

Monaco e dell’Olympiacos Pireo – che mantengono così inalterato il vantaggio del fattore campo portandosi sul 2-0 nelle rispettive serie – la prima settimana dei playoff di Eurolega. Alla Gaston Salle Medecin di Montecarlo, la compagine monegasca ha ancora una volta avuto la meglio sul Barcellona per 92-79. Una vittoria maturata al termine di una gara condotta per tutto l’arco dei 40’ dai padroni di casa e su cui si sono le firme di Alpha Diallo e Mam Jaiteh. In una serata in cui la stella Mike James ha faticato e non poco ad imporre il suo talento (5 punti con 1/6 dal campo in 30’ giocati), la voce grossa l’hanno fatta l’ala statunitense e il centro francese ex Virtus Bologna, che hanno portato a casa un bottino rispettivamente di 21 e 20 punti, ma senza sbagliare alcun tiro nel pitturato (Jaiteh ha chiuso con 9/9 da due e Diallo con 7/7). Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: Monaco e Olympiacos vincono ancora Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 25 aprile 2025 – Si è chiusa con i successi interni dell’ASe dell’Pireo – che mantengono così inalterato il vantaggio del fattore campo portandosi sul 2-0 nelle rispettive serie – la prima settimana dei playoff di. Alla Gaston Salle Medecin di Montecarlo, la compagine monegasca hauna volta avuto la meglio sul Barcellona per 92-79. Una vittoria maturata al termine di una gara condotta per tutto l’arco dei 40’ dai padroni di casa e su cui si sono le firme di Alpha Diallo e Mam Jaiteh. In una serata in cui la stella Mike James ha faticato e non poco ad imporre il suo talento (5 punti con 1/6 dal campo in 30’ giocati), la voce grossa l’hanno fatta l’ala statunitense e il centro francese ex Virtus Bologna, che hanno portato a casa un bottino rispettivamente di 21 e 20 punti, ma senza sbagliare alcun tiro nel pitturato (Jaiteh ha chiuso con 9/9 da due e Diallo con 7/7).

