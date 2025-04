Notte di terrore a Firenze uomo preso a bottigliate in testa mentre difende un collega

Firenze, 26 aprile 2025 – Aggredito mentre cercava di difendere un collega. È successo nella serata del 22 aprile, intorno alle 22, al bar "De Corner", all'angolo tra via Panicale e via Santa Chiara, nel quartiere di San Lorenzo a Firenze. L'uomo, bengalese di origine, è stato colpito al volto con una bottiglia da un gruppo di giovani. "Io pago le tasse, sono cittadino italiano – racconta – e ora ho paura a tornare a lavorare, ma non posso rimanere a casa". Tutto è iniziato quando un suo collega, in pausa sigaretta davanti al locale, è stato avvicinato da due ragazzi, descritti come nordafricani tra i 17 e i 20 anni. "Aveva due collane d’oro al collo – racconta – e gliele hanno strappate. Sono corso fuori dal bancone per aiutarlo e mi hanno subito aggredito: un pugno in faccia e una bottiglia rotta sulla testa. Lanazione.it - Notte di terrore a Firenze, uomo preso a bottigliate in testa mentre difende un collega Leggi su Lanazione.it , 26 aprile 2025 – Aggreditocercava dire un. È successo nella serata del 22 aprile, intorno alle 22, al bar "De Corner", all'angolo tra via Panicale e via Santa Chiara, nel quartiere di San Lorenzo a. L', bengalese di origine, è stato colpito al volto con una bottiglia da un gruppo di giovani. "Io pago le tasse, sono cittadino italiano – racconta – e ora ho paura a tornare a lavorare, ma non posso rimanere a casa". Tutto è iniziato quando un suo, in pausa sigaretta davanti al locale, è stato avvicinato da due ragazzi, descritti come nordafricani tra i 17 e i 20 anni. "Aveva due collane d’oro al collo – racconta – e gliele hanno strappate. Sono corso fuori dal bancone per aiutarlo e mi hanno subito aggredito: un pugno in faccia e una bottiglia rotta sulla

Se ne parla anche su altri siti

Firenze: furto nella notte alla facoltà di Agraria. Portati via tablet, computer e cellulari - E' accaduto nella notte fra il 6 ed il 7 marzo 2025. I ladri hanno messo a segno un colpo alla facoltà di Agraria in largo delle Cascine L'articolo Firenze: furto nella notte alla facoltà di Agraria. Portati via tablet, computer e cellulari proviene da Firenze Post. 🔗.com

Notte di Terrore per Wanda Nara: Interviene la Polizia Contro Icardi! - Un episodio turbolento tra Wanda Nara e Icardi ha sollevato forti polemiche nel mondo del gossip. Ecco che cosa è successo! Il caso tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha attirato nuovamente l’attenzione del gossip. Una recente udienza ha decretato che Icardi potrà trascorrere del tempo con le sue figlie. I giudici hanno confermato il diritto del calciatore di vederle nonostante le critiche dell’ex moglie. 🔗gossipnews.tv

Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso nella notte fra sabato e domenica. Gli itinerari alternativi - Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22,00 di sabato 22 alle 6,00 di domenica 23 marzo 2025, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, Roma e Firenze/Bologna, per consentire lavori propedeutici all'ampliamento del tratto L'articolo Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso nella notte fra sabato e domenica. Gli itinerari alternativi proviene da Firenze Post. 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Notte di terrore a Firenze, uomo preso a bottigliate in testa mentre difende un collega; Aggressioni in corsia: dieci feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi; Maltempo in Toscana, piena dell'Arno nella notte, quasi 1.500 persone isolate, salvato uomo caduto nella Sieve; Notte di terrore a Reggio, accoltella un uomo durante una rapina: arrestato l'aggressore. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Notte di terrore a Firenze, uomo preso a bottigliate in testa mentre difende un collega - Il racconto del dipendente di un bar in pieno centro, nel quartiere di San Lorenzo: "Erano una decina, uno è tornato a chiedermi di ritirare la denuncia. Pugni anche a un passante” ... 🔗msn.com

Agguato all’Isolotto, spari e terrore nella notte. Due giovani feriti - – Ancora un episodio di violenza in città, ancora una volta scene da Far West. Un vero e proprio agguato con tanto di sparatoria: è successo la scorsa notte in piazza dell’Isolotto. L’orologio segnava ... 🔗informazione.it

Firenze, agguato e spari nella notte contro due giovani: indagini in corso - Agguato a colpi di arma da fuoco a Firenze ... notte, in un agguato di gruppo in cui un giovane è rimasto ferito dai proiettili mentre un altro è stato picchiato. (toscanamedianews.it) L'uomo ... 🔗informazione.it