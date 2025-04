Gaza media Hamas disposta a liberare tutti gli ostaggi e a 5 anni di tregua in cambio della fine della guerra

Hamas propone di liberare tutti gli ostaggi ancora a Gaza e si dice disposta a 5 anni di tregua in cambio della fine della guerra. Lo ha detto all’Agence France-Presse un alto funzionario della milizia islamica, una cui delegazione è attesa al Cairo oggi per proseguire i negoziati. “Hamas è pronto per uno scambio di prigionieri (ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi, ndr) in un’unica operazione e in cambio di una tregua di 5 anni”, ha detto il funzionario all’Afp, parlando a condizione di anonimato.Nell’enclave, nel frattempo, si continua a morire. La Difesa civile palestinese ha segnalato quattro morti e “più di 30” persone disperse sotto le macerie dopo un attacco israeliano su un’abitazione a sud di Gaza City. “Le nostre squadre sono riuscite a recuperare quattro martiri (morti, ndr) e cinque feriti in seguito all’attacco”, ha detto all’Afp Mahmoud Bassal, portavoce della Protezione civile a Gaza governata da Hamas “Più di 30” persone restano sotto le macerie e “le nostre squadre non possono raggiungerle a causa della mancanza di attrezzature e macchinari adeguati”, ha aggiunto. Ilfattoquotidiano.it - Gaza, media: “Hamas disposta a liberare tutti gli ostaggi e a 5 anni di tregua in cambio della fine della guerra” Leggi su Ilfattoquotidiano.it propone digliancora ae si dicea 5diin. Lo ha detto all’Agence France-Presse un alto funzionariomilizia islamica, una cui delegazione è attesa al Cairo oggi per proseguire i negoziati. “è pronto per uno sdi prigionieri (israeliani indi prigionieri palestinesi, ndr) in un’unica operazione e indi unadi 5”, ha detto il funzionario all’Afp, parlando a condizione di anonimato.Nell’enclave, nel frattempo, si continua a morire. La Difesa civile palestinese ha segnalato quattro morti e “più di 30” persone disperse sotto le macerie dopo un attacco israeliano su un’abitazione a sud diCity. “Le nostre squadre sono riuscite a recuperare quattro martiri (morti, ndr) e cinque feriti in seguito all’attacco”, ha detto all’Afp Mahmoud Bassal, portavoceProtezione civile agovernata da“Più di 30” persone restano sotto le macerie e “le nostre squadre non possono raggiungerle a causamancanza di attrezzature e macchinari adeguati”, ha aggiunto.

