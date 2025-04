Chi è Maria Elena Bergoglio la sorella di Papa Francesco L’amore di Jorge per il mondo era enorme Era sempre lì per gli altri Preghiamo per lui un’ultima volta

Maria Elena non è mai riuscita a raggiungere il fratello in Vaticano Vanityfair.it - Chi è Maria Elena Bergoglio, la sorella di Papa Francesco: «L’amore di Jorge per il mondo era enorme. Era sempre lì per gli altri. Preghiamo per lui un’ultima volta» Leggi su Vanityfair.it Più piccola di lui di 13 anni, vive a Buenos Aires e al figlio maggiore ha dato proprio il nome del pontefice. Purtroppo a causa delle conseguenze di un ictus,non è mai riuscita a raggiungere il fratello in Vaticano

“Sta venendo in Italia dall’Argentina”. Papa Francesco, giallo sulla sorella María Elena - C’è attesa per il prossimo bollettino medico di papa Francesco, intanto è giallo sull’arrivo della sorella del pontefice. A quanto si apprende papa Bergoglio è stato sottoposto alla terza tac ai polmoni. Oggi, intanto. È arrivato anche il cardinal Baldo Reina, vicario generale per la diocesi di Roma. Dopo la consueta preghiera di mezzogiorno condotta dal cappellano del Gemelli, don Nunzio Corrao, è stato il cardinale e arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano a celebrare messa. 🔗caffeinamagazine.it

Papa Francesco, la sorella Maria Elena: “Stava dicendo addio, gli ultimi segni del suo amore” - L’ultima settimana di Papa Francesco è stata il suo “ultimo impegno al servizio dei fedeli”, secondo la famiglia. A parlare è José Ignacio Bergoglio, nipote di Papa Francesco e figlio dell’unica sorella in vita del Santo Padre, Maria Elena Bergoglio. Spirato il 21 aprile alle ore 7.35, il nipote ha raccontato di aver appreso subito la notizia e di essersi diretto dalla mamma insieme al fratello Jorge, chiamato così proprio in onore del Papa: Maria Elena è sempre stata molto legata al fratello, che in parte l’ha cresciuta, proprio come un “padre”. 🔗dilei.it

“Perché la sorella non va al funerale”. Papa Francesco, le notizie su María Elena dall’Argentina - Mentre il mondo si prepara a rendere omaggio a papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile 2025, emergono dettagli intimi che raccontano un lato inedito del pontefice argentino, legato alla sua famiglia e, in particolare, all’unica sorella ancora in vita, María Elena Bergoglio. A sollevare il velo su queste dinamiche è stato Nahuel Sotelo, sottosegretario per il Culto del governo di Javier Milei, già arrivato in Vaticano per partecipare alle esequie del Santo Padre. 🔗caffeinamagazine.it

