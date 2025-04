Calciomercato Juve caccia al bomber del futuro tra Osimhen e Retegui sono quattro i nomi per il post Vlahovic

Calciomercato Juve, caccia al bomber del futuro: tra Osimhen e Retegui, sono quattro i nomi per il post Vlahovic È iniziata la caccia al prossimo attaccante della Juve, tenuto conto che nel reparto i bianconeri potrebbero essere costretti a fare i conti con le uscite di Vlahovic, Kolo Muani e Milik.

Calciomercato Juve, caccia aperta al secondo attaccante: da Lucca a Krstovic, le quattro ipotesi per la punta "di complemento" in vista dell'estate Non solo la prima punta titolare, con ogni probabilità il calciomercato Juve dovrà assicurarsi nel corso della prossima sessione estiva anche un secondo attaccante. Ci sono quattro ipotesi per quella che potremmo definire la punta "di complemento".

Calciomercato Juve, caccia al bomber del futuro: da Osimhen a Retegui, i quattro nomi per il post Vlahovic È già partita la caccia del calciomercato Juve al prossimo attaccante, tenuto conto che nel reparto i bianconeri potrebbero essere costretti a fare i conti con le uscite di Vlahovic, Kolo Muani e Milik. Secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbero quattro i nomi nel mirino del club bianconero: oltre a Osimhen del Napoli, occhi puntati anche su Retegui dell'Atalanta, David in scadenza con Lille e Delap dell'Ipswich

Calciomercato Juve LIVE: partita la caccia al nuovo centravanti, quattro nomi nella lista dei bianconeri Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell'area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta.

