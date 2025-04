Tutto pronto a Roma per il 2 Premio La Penna d’Oca del Campidoglio

CampidoglioRoma – In un’era minacciata dall’uso eccessivo dell’intelligenza artificiale, saranno le emozioni, la cultura e i gesti del cuore a preservare la nostra vera essenza.La leggenda delle oche del Campidoglio, involontarie sentinelle che con il loro starnazzare salvarono Roma, si trasforma oggi in un gesto di riconoscenza: un tributo a coloro che fanno la differenza compiendo azioni in difesa degli animali e dell’ambiente. Ai nastri di partenza la seconda edizione del Premio “La Penna d’Oca del Campidoglio” che il prossimo 30 aprile 2025, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio, metterà in risalto quelle “storie speciali” che meritano di essere conosciute e forse possono ispirare altri a fare la propria parte; ma anche progetti e laboratori educativi, campagne di sensibilizzazione o artistiche. Lopinionista.it - Tutto pronto a Roma per il 2° Premio “La Penna d’Oca del Campidoglio” Leggi su Lopinionista.it L’evento, ideato dall’associazione Pet Carpet. si terrà il 30 aprile nella prestigiosa Sala della Protomoteca in– In un’era minacciata dall’uso eccessivo dell’intelligenza artificiale, saranno le emozioni, la cultura e i gesti del cuore a preservare la nostra vera essenza.La leggenda delle oche del, involontarie sentinelle che con il loro starnazzare salvarono, si trasforma oggi in un gesto di riconoscenza: un tributo a coloro che fanno la differenza compiendo azioni in difesa degli animali e dell’ambiente. Ai nastri di partenza la seconda edizione del“Ladel” che il prossimo 30 aprile 2025, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in, metterà in risalto quelle “storie speciali” che meritano di essere conosciute e forse possono ispirare altri a fare la propria parte; ma anche progetti e laboratori educativi, campagne di sensibilizzazione o artistiche.

