Trump rende omaggio alla salma del Papa

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania, ha reso omaggio al feretro di Papa Francesco all'interno della Basilica di San Pietro nei minuti che hanno preceduto la messa per il Santo Padre.

