Pozzuoli fa scattare l’allarme del braccialetto antistalking e si salva dall’ex

Pozzuoli, un uomo si è avvicinato alla ex e quando ha sentito il suono caratteristico del braccialetto antistalking è fuggito, per poi essere rintracciato dai carabinieri. Ha fatto scattare l’allarme grazie al braccialetto antistalking e così una donna è riuscita a salvarsi dal suo ex. E’ accaduto a Pozzuoli, in provincia di Napoli. l’allarme . 2anews.it - Pozzuoli, fa scattare l’allarme del braccialetto antistalking e si salva dall’ex Leggi su 2anews.it , un uomo si è avvicinato alla ex e quando ha sentito il suono caratteristico delè fuggito, per poi essere rintracciato dai carabinieri. Ha fattograzie ale così una donna è riuscita arsi dal suo ex. E’ accaduto a, in provincia di Napoli.

