Screening per il carcinoma del colon retto il Di Venere centro di riferimento per Asl Bari 6mila procedure eseguite in un anno

6mila, nel 2024, le procedure endoscopiche nell'ambito degli Screening per il carcinoma del colon retto eseguite all'ospedale Di Venere di Bari. La struttura, sottolinea la Asl Bari, conferma "il suo ruolo di riferimento aziendale" nel campo, "combinando attività clinica. Baritoday.it - Screening per il carcinoma del colon retto, il Di Venere centro di riferimento per l'Asl Bari: 6mila procedure eseguite in un anno Leggi su Baritoday.it Sono state oltre, nel 2024, leendoscopiche nell'ambito degliper ildelall'ospedale Didi. La struttura, sottolinea la Asl, conferma "il suo ruolo diaziendale" nel campo, "combinando attività clinica.

